Τέλος στην αναστάτωση που επικράτησε από νωρίς το απόγευμα στο Ακρωτήρι έδωσαν οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων, ανακαλώντας τις έκτακτες οδηγίες αυτοπροστασίας που είχαν εκδοθεί στις 16:31.

Η περιοχή, που βρέθηκε για λίγη ώρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω «εν εξελίξει απειλής ασφαλείας», επανέρχεται σταδιακά στους φυσιολογικούς της ρυθμούς, με τους κατοίκους να εξέρχονται πλέον από τις οικίες τους.

Η στάση της Λευκωσίας και η επίσημη ενημέρωση

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Κύπριος εκπρόσωπος Τύπου, επιβεβαιώνοντας πως η κυπριακή κυβέρνηση βρισκόταν σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των Βάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε τη φύση της συνεργασίας και το επίπεδο της απειλής, σημειώνοντας:

«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων. Πρόκειται για εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας που ενεργοποιήθηκαν βάσει πρωτοκόλλου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Το χρονικό της προειδοποίησης

Ο συναγερμός στο Ακρωτήρι σήμανε όταν οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν προειδοποιητικά, ενώ την ίδια στιγμή ένα κατεπείγον μήνυμα εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των διαμενόντων. Οι οδηγίες ήταν πρωτοφανείς σε αυστηρότητα, ζητώντας από τους πολίτες να λάβουν ακραία μέτρα προφύλαξης εντός των κτιρίων.

Το μήνυμα που προκάλεσε την κινητοποίηση ανέφερε:

«Μόνο για τους κατοίκους του Ακρωτηρίου: Υπάρχει μια εν εξελίξει απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από βαριά, συμπαγή έπιπλα».

Η άρση των μέτρων

Μετά από ένα διάστημα έντονης αβεβαιότητας, κατά το οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας των Βάσεων πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους, το σήμα του κινδύνου αποσύρθηκε. Η διοίκηση των Βάσεων αναμένεται να προχωρήσει σε πλήρη αξιολόγηση του περιστατικού, ενώ η ετοιμότητα των μηχανισμών ασφαλείας κρίθηκε άμεση.

Πλέον, το προσωπικό και οι οικογένειες που διαμένουν στο Ακρωτήρι επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τη Λευκωσία να παρακολουθεί διακριτικά την κατάσταση για τη διασφάλιση της γενικότερης σταθερότητας στην περιοχή.