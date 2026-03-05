Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο Ακρωτήρι της Κύπρου κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επίσκεψη του υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι στη βρετανική βάση.

Οι σειρήνες ήχησαν καθώς όπως ανέφεραν οι Αρχές, «υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας».

Συγκεκριμένα, μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το cyprustimes, ανέφερε: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Σημειώνεται πως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στην Κύπρο, προκειμένου να κατευνάσει τις εντάσεις που προκλήθηκαν μετά την εμφάνιση ενός drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Ισχυρή η φιλία Ηνωμένου Βασιλείου – Κυπριακής Δημοκρατίας»

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι «η μακροχρόνια φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή μπροστά στις απειλές από το Ιράν».

«Σήμερα το πρωί, μαζί με τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα μας, προκειμένου να υποστηρίξει την κοινή μας ασφάλεια», τόνισε ο Τζον Χίλι.