Με νέα προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, έδωσε εκ νέου την επιμέλεια του 10χρονου παιδιού ΑμεΑ που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, στον πατέρα του. Η ιστορία του 10χρονου, είχε απασχολήσει αρνητικά την επικαιρότητα όταν πριν ένα περίπου μήνα βρέθηκε «παρατημένο» στα δικαστήρια Λαμίας, «πληρώνοντας» τη χρόνια διαμάχη των βιολογικών γονιών του.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr για τη Στερεά Ελλάδα

Το τελευταίο διάστημα, έχει ξεκαθαρίσει απολύτως το τοπίο, με τον πατέρα να επαναλαμβάνει ότι θέλει την επιμέλεια του γιου του. Αυτά ειπώθηκαν και ενώπιον του δικαστηρίου και από το δικηγόρο του Κώστα Μπαρούτα, στη συζήτηση για την εκ νέου ανάθεση της επιμέλειας.

Στο Δικαστήριο παραβρέθηκε μόνο ο πατέρας του παιδιού, ενώ τη μητέρα εκπροσώπησε η δικηγόρος Ελευθερία Βάρσου. Όπως σημείωσε η κ. Βάρσου η εντολέας της έχει ήδη αναχωρήσει για την πατρίδα της όπου αναζητεί δουλειά. Υπενθυμίζουμε ότι από την πλευρά της μητέρας υπήρχε από το προηγούμενο δικαστήριο η επιθυμία ανάθεσης της επιμέλειας στον πατέρα.

Από την πλευρά του ο κ. Μπαρούτας ανέφερε ότι προς το παρόν το παιδί βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ωστόσο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθεί σύντομα στο κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον σε ειδική δομή στη Χαλκηδόνα. Ο ίδιος το επισκέπτεται τακτικά ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να του προσφέρει στο μέλλον όσα χρειάζεται.