Μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο για την προώθηση των συνεχιζόμενων επιχειρήσεών του. Εκτός από πραγματικά πλάνα από τις πρόσφατες επιθέσεις, το βίντεο περιλαμβάνει και μια σκηνή από το γνωστό βιντεοπαιχνίδι «Call of Duty: Modern Warfare 3» του 2023.

Το βίντεο ξεκινά με έναν παίκτη του Call of Duty που φαίνεται να ενεργοποιεί ένα όπλο που ονομάζεται Mass Guided Bombs και είναι ένα κρυφό bonus που, σύμφωνα με το Gamespot, δίνεται μόνο σε παίκτες που καταφέρνουν να σκοτώσουν 30 αντιπάλους χωρίς να πεθάνουν.

Το υπόλοιπο βίντεο του Λευκού Οίκου παρουσιάζει πολυάριθμα πλάνα από τα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Δείτε την ανάρτηση:

Το βίντεο κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα που χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν παρευρέθηκαν σε κηδεία για τους περίπου 175 αμάχους που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις αυτές, οι οποίες ισοπέδωσαν ένα δημοτικό σχολείο. Ο Λευκός Οίκος αρνείται την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση στο σχολείο, αλλά, σύμφωνα με τον Guardian, φέρεται να ερευνά το περιστατικό.