Οι μετοχές τους ανεβαίνουν και το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με το lifestyle τους. Το περιοδικό Interview Magazine παρουσίασε στο τεύχος Μαρτίου τέσσερις νεαρούς εργαζόμενους της Wall Street, οι οποίοι μίλησαν για την προσωπική τους ζωή, τις καριέρες τους στη χρηματοοικονομική αγορά και τα αγαπημένα τους στέκια στη Νέα Υόρκη.

Οι τέσσερις νέοι επαγγελματίες, που ζουν όλοι στο Lower Manhattan, φωτογραφήθηκαν στο ιστορικό steakhouse Delmonico’s. Στις φωτογραφίες εμφανίζονται με κοστούμια της Celine, γραβάτες Hermès και ρολόγια Rolex, ενώ μιλούν για τις καλοπληρωμένες αλλά και απαιτητικές δουλειές τους στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ωστόσο, η παρουσίαση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους χρήστες να κατηγορούν το περιοδικό ότι έκανε «rage bait», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν το άρθρο ήταν σατιρικό.

Ο 25χρονος τραπεζίτης που χρησιμοποιεί το Raya

Ένας από τους νεαρούς που παρουσιάστηκαν ήταν ο Tommy Doherty, 25 ετών, Associate Vice President στο τμήμα συναλλάγματος της Barclays. Ο εργένης της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί την ελίτ εφαρμογή γνωριμιών Raya και ότι ξόδεψε «μερικές χιλιάδες δολάρια» για γραφείο στο διαμέρισμά του στην Tribeca, παρότι, όπως είπε, δεν έχει εργαστεί ποτέ από το σπίτι.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δήλωσε ότι προτιμά ένα dirty martini ως ποτό και ότι αγαπημένα του εστιατόρια είναι τα The Odeon και Monkey Bar. Στον ελεύθερο χρόνο του γυμνάζεται έως και πέντε φορές την εβδομάδα στο New York Athletic Club. Στη φωτογράφιση φορούσε ένα ρολόι Rolex Datejust 16200, το οποίο μπορεί να κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια.

Ο αναλυτής AI με το έργο τέχνης των 14.000 δολαρίων

Άλλος ένας από τους νεαρούς τραπεζίτες ήταν ο Demarre Johnson, 23 ετών, αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης στην PricewaterhouseCoopers.

Ο ίδιος για τη φωτογράφιση φόρεσε γραβάτα Hermès και ρολόι Bvlgari. Αποκάλυψε επίσης ότι αγόρασε ένα έργο τέχνης αξίας 14.000 δολαρίων, το οποίο, όπως είπε, είναι «απλώς ένα σύνολο από γραμμές», προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερή του φοβία είναι «να μην κάνει την οικογένειά του περήφανη».

Λίγος ύπνος και μεγάλες φιλοδοξίες

Στο αφιέρωμα εμφανίστηκε και ο Mason Clarke, 24 ετών, απόφοιτος του Columbia University και αναλυτής επενδυτικής τραπεζικής στην Goldman Sachs.

Ο Clarke δήλωσε ότι κοιμάται «πέντε με έξι ώρες σε μια καλή νύχτα» και ότι η «μετριότητα» είναι η δική του εκδοχή της κόλασης. Του αρέσει να πίνει ένα ποτήρι Chianti και συμβουλεύει τους νέους να «ζουν κάτω από τις δυνατότητές τους, να επενδύουν νωρίς και να μην χτίζουν τον τρόπο ζωής πριν χτίσουν τη βάση».

Ραντεβού σε πολυτελή στέκια

Το δημοσίευμα συμπλήρωσε ο Clay Nelson, 25 ετών, απόφοιτος του Cornell University και επίσης εργαζόμενος στην Goldman Sachs.

Ο Nelson, που ζει στο West Village, αναζητά μακροχρόνια σχέση μέσω της εφαρμογής Hinge και πηγαίνει συχνά τα ραντεβού του σε κομψά στέκια όπως τα Jac’s on Bond και Bar Pisellino.

Παρότι διαθέτει ένα χειμερινό μπουφάν της Moncler αξίας περίπου 3.000 δολαρίων, παραδέχτηκε ότι η γκαρνταρόμπα του είναι σχετικά περιορισμένη.

Παρά τη χλιδή που δείχνουν οι φωτογραφίες, οι νεαροί τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με πολλούς συνομηλίκους τους στη Νέα Υόρκη: το υψηλό κόστος ζωής.

«Νιώθεις ότι πρέπει να πληρώσεις απλώς για να φύγεις από το διαμέρισμά σου», είπε χαρακτηριστικά ο Nelson για τη ζωή στη μεγαλούπολη.