Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να σύρουν τις αραβικές χώρες σε μια ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας το Ιράν να πλήξει στόχους στην περιοχή.

«Προκάλεσαν σκοπίμως το Ιράν να προχωρήσει σε αντίποινα με στόχους σε ορισμένες αραβικές χώρες, κάτι που οδήγησε σε ανθρώπινες και υλικές απώλειες, για τις οποίες η ρωσική πλευρά λυπάται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Κάνοντας αυτό, η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ προσπαθούν να σύρουν τους Άραβες σε έναν πόλεμο για τα συμφέροντα κάποιου άλλου», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής είναι να σταματήσει η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πρόσθεσε το υπουργείο, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ότι οι δύο “επιτιθέμενοι” θα σταματήσουν τα πλήγματα.

Αραβικά κράτη του Κόλπου—όλα στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, κάποια εκ των οποίων έχουν και στενούς δεσμούς με τη Ρωσία—δέχτηκαν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Σάββατο, που ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες τεσσάρων κρατών του Κόλπου τη Δευτέρα και προσφέρθηκε να εκμεταλλευτεί τη σχέση της Μόσχας με την Τεχεράνη για να μεταφέρει τις ανησυχίες τους για τα ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει προσεγγίσει τη Μόσχα με αίτημα την προμήθεια όπλων και ότι η θέση της Μόσχας στο θέμα αυτό είναι γνωστή.

Η Ρωσία έχει καταδικάσει τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα και έχει ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός απέναντι σε μια χώρα με την οποία έχει συνάψει στενότερες σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Τον περασμένο χρόνο το Ιράν συνήψε μια 20ετή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη Μόσχα, η Ρωσία κατασκευάζει δύο νέες πυρηνικές μονάδες στον ιρανικό πυρηνικό σταθμό στην πόλη Μπουσέρ, ενώ το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με μη επανδρωμένα Shahed για χρήση κατά της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς σήμερα από δημοσιογράφο, αν η Ρωσία σκοπεύει να παράσχει υλική βοήθεια στο Ιράν—περιλαμβανομένων προμηθειών όπλων—, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν αιτήματα από την ιρανική πλευρά. Η σταθερή μας θέση είναι γνωστή τοις πάσι και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό».