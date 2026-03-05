Στη δημοσιότητα έδωσε ο ισραηλινός στρατός ένα βίντεο που όπως υποστηρίζει, δείχνει την κατάρριψη ιρανικού αεροσκάφους πάνω από την Τεχεράνη. Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35I κατέρριψε την Τετάρτη ένα ιρανικό μαχητικό Yak-130.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ertnews.gr, το Ιράν εκτόξευσε νέους πυραύλους προς το Ισραήλ και προς αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην έκτη ημέρα του. Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι εντοπίστηκαν πολλαπλές εισερχόμενες επιθέσεις και ότι τα συστήματα αεράμυνας προχωρούν στην αναχαίτιση των πυραύλων.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέες επιδρομές κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης.