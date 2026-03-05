Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε τον Akyla στο αεροδρόμιο, o οποίος μετρά αντίστροφα για τον διαγωνισμό της Eurovision.

Για τη συμμετοχή του στο «The Voice», όπου ήταν στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ο Akylas σχολίασε για το γεγονός ότι δύο κριτές δεν γύρισαν την καρέκλα τους: «Έτσι όπως ήμουν, ούτε εγώ θα γύρναγα στον εαυτό μου αν με ρωτάς. Δεν ήξερα καν να τραγουδάω καλά. Αφού με πάτησαν και με έσπρωξαν οι άλλοι, μια χαρά».

Για την πτώση της Ελλάδας στα προγνωστικά της Eurovision, ο Akylas είπε: «Παιδιά θα κατέβουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατέβουμε, θα ξαναανέβουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχουμε παίξει κι εμείς ακόμη τα τελευταία μας χαρτιά. Οπότε μην αγχωνόμαστε, ας απολαύσουμε όλη τη διαδικασία αυτή. Στέλνουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη, το οποίο οι eurofans το τραγουδάνε στα ελληνικά, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε οι στίχοι. Τραγουδάνε στα ελληνικά και αυτό είναι νομίζω από μόνο του πολύ σπουδαίο».