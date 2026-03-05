«Μάχη» για να πείσουν το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ώστε να τους αναγνωρίσουν ελαφρυντικά έδωσαν, μέσω των συνηγόρων τους, οι καταδικασμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η απόφαση του δικαστηρίου για τα ελαφρυντικά είναι αυτή που θα καθορίσει, τελικά , τις ποινές που θα επιβληθούν στους 42 που κρίθηκαν ένοχοι με τη χθεσινή απόφαση η οποία επικύρωσε την πρωτόδικη. Στόχος των συνηγόρων είναι να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο να οδηγηθούν οι εντολείς τους στη φυλακή που για δεκαέξι καταδικασμένων, μεταξύ των οποίων και πέντε της ηγετικής ομάδας, είναι ανοικτό.

Ο κύκλος των τελευταίων αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης έκλεισε με αυτή του νομικού παραστάτη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Ο καταδικασμένος ως διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του ευλόγου χρόνου διάρκειας της δίκης χωρίς την υπαιτιότητα του κατηγορούμενου.

«Είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή τη διαδικασία ο Νίκος Μιχαλολιάκος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο συνήγορος του επικαλούμενος τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Μάλιστα, έκανε λόγο για «κρυστάλλινη καθαρή, διαυγή» ζωή που όλοι γνώριζαν.

Ποιοι κινδυνεύουν να μπουν στη φυλακή

Δώδεκα καταδικασθέντες κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ποινές μεγαλύτερες από τις πρωτόδικες , αν το δικαστήριο αποδεχθεί την έφεση του αρμόδιου εισαγγελέα που ζητά αύξηση ποινών για τους επτά της ηγετικής ομάδας και τους πέντε καταδικασθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη. Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Χρήστο Παππά και Αρτέμη Ματθαιόπουλο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών οι έξι πρώτοι και 10 ετών ο τελευταίος.

Αν η εισαγγελική έφεση γίνει δεκτή, όλοι αντιμετωπίζουν το ανώτατο όριο ποινής που φθάνει τα 15 έτη.

Αυξημένη ποινή ενδέχεται να επιβληθεί βάση της εισαγγελικής έφεσης και στους πέντε καταδικασθέντες για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα, που πρωτοδίκως καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 7 ετών οι τέσσερις και δέκα ετών ο πυρηνάρχης Περάματος.

Κρίσιμη όμως θα είναι η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ως προς τα ελαφρυντικά και για πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έλαβαν αναστολή από το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την καταδίκη τους για ένταξη. Μεταξύ αυτών οι Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης κ.α.

Σε κάθε περίπτωση η τελική απόφαση του δικαστηρίου που αφορά τόσο τα ελαφρυντικά όσο και τις ποινές αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.