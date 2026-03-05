Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες κατάκτησης της Super League, μετρώντας τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Κηφισιάς στο εξ’ αναβολής παιχνίδι, με αποτέλεσμα η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα να έχει πλέον τρεις ισοβαθμούντες.

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 53 πόντους, όσους έχουν επίσης Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να υπερτερεί προσωρινά στην ισοβαθμία, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το τέλος της κανονικής περιόδου.

Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στο ντέρμπι που αναμένεται να κρίνει πολλά.

Με βάση τα δεδομένα του υπερυπολογιστή, φαβορί για τον τίτλο είναι ο Ολυμπιακός με 48%, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί με 31% και ο ΠΑΟΚ με 21%.

Φυσικά, αυτά τα ποσοστά αναμένεται να αλλάξουν μετά το ντέρμπι της Κυριακής και κατά την εξέλιξη των επόμενων αγωνιστικών, καθώς το πρωτάθλημα πλησιάζει στο τέλος του και τα Playoffs υπόσχονται να κρατήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο.