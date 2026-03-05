Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη και με αυτή τη νίκη βρέθηκε στην κορυφή της Super League, ισοβαθμώντας με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Παρά τη νίκη, οι «ασπρόμαυροι» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα απουσιών. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιώργος Γιακουμάκης αναγκάστηκε να αφήσει τη θέση του στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ του ΠΑΟΚ κάνει λόγο για σοβαρό διάστρεμμα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή 8 Μαρτίου.