Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή «με σοβαρότητα και χωρίς ιδεοληψίες», επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Μόνο το 25% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το 75% δεν επηρεάζεται από την περιοχή», δήλωσε στην ΕΡΤ, ενώ για το φυσικό αέριο, ανέφερε πως «οι τιμές απέχουν πολύ από τα επίπεδα της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσφατα ανέβηκαν από 39 στα 43 ευρώ».

«Στο πετρέλαιο υπάρχει αύξηση στο ντίζελ, αλλά στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της τιμής στην αντλία αφορά φόρους, άρα η επίπτωση αναμένεται μικρότερη».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας ή ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.

Επίσης, είπε ότι το οικονομικό επιτελείο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έχει εκπονήσει σενάρια για την αντιμετώπιση πιθανών αναταράξεων, ακόμη και το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως σημείωσε «η επίδραση στον προϋπολογισμό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, στοιχεία που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν είναι αναμεμειγμένη στον πόλεμο», αλλά στηρίζει τις συμμαχίες της και βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο. Όπως είπε, οι στόχοι των επιθέσεων φαίνεται να ήταν οι βρετανικές βάσεις, που βρίσκονται σε κυπριακό έδαφος, γεγονός που απαιτούσε άμεση κινητοποίηση.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα περί drones που κατευθύνονταν προς την Κρήτη, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τη διάψευση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία» και κάλεσε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού: «Κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρότητα».