Ο αγώνας ανάμεσα στην Τότεναμ και την Κρίσταλ Πάλας για την Premier League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (5/3).

Η Τότεναμ είναι μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να πάρει βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, ενώ η Κρίσταλ Πάλας είναι λίγο πιο άνετη καθώς βρίσκεται στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

19:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Μονακό Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λας Πάλμας – Μονπελιέ CEV Champions League 2026

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:45 Novasports 3HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

22:00 Novasports Prime Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λιόν – Λανς Γαλλικό Κύπελλο