Ο αγώνας ανάμεσα στην Τότεναμ και την Κρίσταλ Πάλας για την Premier League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (5/3).
Η Τότεναμ είναι μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να πάρει βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, ενώ η Κρίσταλ Πάλας είναι λίγο πιο άνετη καθώς βρίσκεται στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών
19:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Μονακό Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιακός Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λας Πάλμας – Μονπελιέ CEV Champions League 2026
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:45 Novasports 3HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 Novasports Prime Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λιόν – Λανς Γαλλικό Κύπελλο