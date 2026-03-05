Το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη μετακομίζει από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ, όπως ανακοίνωσε ο σταθμός και ο ίδιος το απόγευμα της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γεωργιάδης σχολίασε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ο Σάκης Τανιμανίδης είχε παράπονα από τον ΑΝΤ1 και γι’ αυτό υπέγραψε στον ΣΚΑΪ. «Είναι και παραγωγός εκτός από παρουσιαστής. Το “Dragons’ Den” έμεινε εκτός προγράμματος του ΑΝΤ1, ενώ ήταν επιτυχημένο πρότζεκτ. Το κανάλι αποφάσισε να επενδύσει και να ρίξει όλο του το μπάτζετ στο “Moments” και στο “Your Face Sounds Familiar”. Είχε κι εκείνος το δικαίωμα να πάρει το πρότζεκτ και να το πάει στον ΣΚΑΪ», σημείωσε χαρακτηριστικά.