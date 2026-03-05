Το Οβιέδο, η αριστοκρατική πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου των Αστουριών στη βόρεια Ισπανία, αποτελεί έναν προορισμό που μοιάζει να έχει βγει από τις σελίδες κάποιου μεσαιωνικού παραμυθιού.

Χτισμένο σε υψόμετρο 230 μέτρων, σε έναν λόφο ο οποίος περιβάλλεται από πεδιάδες και βουνά, με κομψά πάρκα, γραφικά σπίτια που μοιάζουν με κουκλόσπιτα και πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, η μικρή αυτή ισπανική πόλη προσφέρει μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία, μακριά από τα κλισέ του μαζικού τουρισμού.

Η πόλη είναι γνωστή για το Σουδάριο του Οβιέδο, ένα ύφασμα που θεωρείται ως εκείνο που τύλιξε το σώμα του νεκρού Χριστού και βρίσκεται στην περιοχή από τον 9ο αιώνα. Χαρακτηρίζεται και ως η πόλη των αγαλμάτων καθώς μπορεί να βρει κανείς δεκάδες από αυτά να απεικονίζουν από τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν μέχρι την ηρωίδα κόμικ Μαφάλντα. Το πιο διάσημο ωστόσο είναι το «The Sagrado Corazón of Jesús» ή αλλιώς «Η Ιερή Καρδιά του Ιησού» στην κορυφή του όρους Naranco.

Με μακραίωνη ιστορία, το Οβιέδο συναρπάζει με τον μεσαιωνικό του χαρακτήρα. Αξίζει να επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στο ιστορικό κέντρο, τη Βασιλική του Αγίου Ιουλιανού και τα πολλά ιστορικά κτίρια που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα. Το σιντριβάνι Λα Φονκαλάδα και η Κάμαρα Σάντα έχουν χαρακτηριστεί, μεταξύ άλλων, ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Επίσης, αξίζει να επισκεφτεί κανείς το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης που βρίσκεται σε ένα κοντινό μοναστήρι και το Μουσείο Καλών Τεχνών της Αστούριας που στεγάζεται σε ένα παλάτι και φιλοξενεί μια εκτεταμένη ισπανική συλλογή έργων τέχνης.

