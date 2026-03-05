Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για τον ξυλοδαρμό και το μαχαίρωμα του 17χρονου μαθητή έξω από λύκειο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο λόγος για έναν 16χρονο Έλληνα που φέρεται να μαχαίρωσε τον 17χρονο στον δεξιό μηρό κι έναν συνομήλικο του με καταγωγή από την Αλβανία που συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση.

Για το ίδιο περιστατικό έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 4 άτομα (σ.σ. επίσης ανήλικα παιδιά), που μέχρι στιγμής διαφεύγουν της σύλληψης με την αυτόφωρη διαδικασία.

Όπως φαίνεται το κίνητρο της ενέδρας και του μαχαιρώματος ήταν προσωπικές διαφορές με τον 17χρονο μαθητή που έχει καταγωγή από την Κούβα.

Να σημειωθεί ότι το θύμα αναγνώρισε τους δύο συλληφθέντες, ενώ δεν έχει βρεθεί ακόμη το μαχαίρι τύπου karambit που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του. Ο 16χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 17χρονο τηρεί αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, ενώ η έρευνα για τους άλλους 4 συνεχίζεται.