Βίντεο από πλήγμα σε εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε στόχους στις πόλεις Κομ και Ισφαχάν.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) έπληξαν και εξουδετέρωσαν έναν οπλισμένο εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή της Κομ, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, «ήταν έτοιμος να εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ».
Σε ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν επίσης ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επλήγη και ένα ιρανικό σύστημα αεράμυνας στην Ισφαχάν.
Στην ίδια ανάρτηση, ο ισραηλινός στρατός υπογράμμισε ότι πριν από την πραγματοποίηση των πληγμάτων ελήφθησαν πολλαπλά μέτρα με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε αμάχους.
⭕️Overnight Activity:— Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026
