Ησυχία επικρατεί στη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο μετά τις σειρήνες που ήχησαν τη νύχτα της Τετάρτης 4/3 λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Οι σειρήνες ήχησαν για περίπου μισή ώρα, ενώ την ίδια στιγμή στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα, στα αγγλικά, προς τους κατοίκους και το προσωπικό των βρετανικών βάσεων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα ανέφερε ότι υπάρχει απειλή και καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε κλειστό χώρο, μακριά από πόρτες και παράθυρα, μέχρι νεωτέρας. Μετά την πάροδο περίπου τριάντα λεπτών, εστάλη δεύτερο μήνυμα που ενημέρωνε ότι ο συναγερμός έληξε.

Μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδει το ERTNEws δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς εντόπισαν τα ραντάρ της βάσης ούτε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε αναφέρει χθες ότι ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν απογειώθηκαν F‑16 από τη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Σε διπλωματικό επίπεδο, χθες πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο και του Κύπριου ομολόγου του Κωνσταντίνου Κόμπου. Μίλησαν για την κατάσταση στην Κύπρο αλλά και τη συνδρομή χωρών της ΕΕ.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά θεωρείται μία σημαντική εξέλιξη, ειδικά μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αναβαθμίσουν την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο από επίπεδο 1 σε επίπεδο 3, συστήνοντας στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια που δεν κρίνονται απολύτως αναγκαία.