Στην Κύπρο έφτασε το βράδυ της Τετάρτης, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, προκειμένου να κατευνάσει τις εντάσεις που προκλήθηκαν μετά την εμφάνιση ενός drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Βρετανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το drone που χτύπησε τη βάση του Ακρωτηρίου δεν έγινε αντιληπτό, καθώς πετούσε χαμηλά και με μικρή ταχύτητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσδιορίσει με βεβαιότητα από πού εκτοξεύτηκε το drone τύπου Shahed.

Υπενθυμίζεται πως η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια ιρανικού βομβαρδισμού αντιποίνων, μετά από κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεί.