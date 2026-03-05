Τα παιδιά της δημάρχου της Λουιζιάνα, Μίστι Ρόμπερτς, και του πρώην συζύγου της φέρεται να υπέστησαν κακοποίηση από τον πρώην εραστή της, ο οποίος αργότερα βρέθηκε νεκρός, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε αποκλειστικά η New York Post. Υπενθυμίζεται ότι η Μίστι Ρόμπερτς κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική επαφή με 16χρονο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος φίλος του γιου της.

Disgraced La. mayor Misty Roberts' ex-husband fought to keep kids from her allegedly abusive lover – who turned up dead https://t.co/jj6Ru5qOiZ pic.twitter.com/uZJBkdNu6e — New York Post (@nypost) March 4, 2026

Τα ανησυχητικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο πρώην σύζυγος της Μίστι Ρόμπερτς, Ντάνκαν Κλάντον, έφτασε στο σημείο να καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα, ώστε να κρατήσει τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού μακριά από τον εργαζόμενο σε αγωγούς της περιοχής, Γουίλιαμ Άντριου Κρονς, έναν άνδρα για τον οποίο ισχυρίστηκε ότι παρουσίαζε αλκοολισμό, αυτοκτονικές τάσεις και «εμμονική παρακολούθηση» κατά τη διάρκεια της φερόμενης διακεκομμένης σχέσης του με τη Μίστι Ρόμπερτς.

«Φοβάμαι για την ασφάλεια των παιδιών μου, επειδή ο Γουίλιαμ Άντριου Κρονς έχει πρόσβαση σε όπλα, είναι αρκετά τολμηρός ώστε να εκφράζει δημόσια ή να απειλεί με αυτοκτονία και έχει επιδείξει συμπεριφορά παρακολούθησης απέναντι στη μητέρα των παιδιών μου», έγραψε ο Ντάνκαν Κλάντον σε επιστολή στις 24 Ιανουαρίου 2024, ζητώντας από δικαστή της κομητείας Μπορεγκάρντ να εκδώσει την εντολή προστασίας για λογαριασμό της κόρης του, τότε 10 ετών, και του γιου του, 13.

Ο Γουίλιαμ Άντριου Κρονς φέρεται επίσης να είχε αναρτήσει στο Facebook απειλές ότι θα αυτοκτονήσει μετά από έναν χωρισμό του με τη Μίστι Ρόμπερτς και αργότερα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου, εντοπίστηκε από την αστυνομία «ανίκανος και αναίσθητος, έχοντας πάνω του ένα όπλο». «Αν είναι αρκετά θαρραλέος ώστε να αφαιρέσει τη ζωή του, τι τον εμποδίζει από το να πυροβολήσει τη Μίστι, τα παιδιά μας και τον εαυτό του;», έγραψε ο Ντάνκαν Κλάντον.

Παρά το γεγονός ότι ο Γουίλιαμ Άντριου Κρονς φέρεται να κατασκόπευε τη Μίστι Ρόμπερτς, τραβώντας φωτογραφίες του σπιτιού και του οχήματός της και στέλνοντάς τες σε εκείνη όσο ήταν χωρισμένοι, εκείνη τον δέχτηκε ξανά στη ζωή της, σύμφωνα με τον Ντάνκαν Κλάντον. Ο πατέρας κατέθεσε αυτή την ύστατη προσπάθεια αφού, όπως υποστηρίζει, η πρώην σύζυγός του αγνόησε προκλητικά τα επανειλημμένα αιτήματά του να κρατήσει τον Γουίλιαμ Άντριου Κρονς μακριά από τα παιδιά, ενώ αδιαφόρησε ακόμη και για την επιθυμία της ίδιας της κόρης τους: «Όχι, δεν ήθελε να έρχεται στο σπίτι», έγραψε ο Κλάντον στο δικαστικό έγγραφο. Ο Κρονς, όπως σημείωσε, «έχει ιστορικό αστάθειας και αλκοολισμού που γίνεται κακοποιητικό στις σχέσεις» και, όπως του είπαν τα παιδιά τους, αυτός ήταν συγκεκριμένα ο λόγος που έληξε η σχέση του με τη Μίστι Ρόμπερτς, επειδή η μητέρα τους «δεν ήθελε να μεγαλώσουν σε ένα τέτοιο σπίτι».

Από τη στήριξη στη διεκδίκηση της επιμέλειας των παιδιών

Πολλά από τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Ντάνκαν Κλάντον αρχικά εξέφραζε στήριξη προς την πρώην σύζυγό του μετά την αποκάλυψη ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον 16χρονο φίλο του γιου τους, παρότι το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει εκείνη την περίοδο. «Είσαι μια υπέροχη μητέρα και αυτό θα είναι το στήριγμά σου. Αυτό είναι που θα σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις», έγραψε ο Ντάνκαν Κλάντον σε μήνυμα μόλις δύο ημέρες μετά το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνέβη σε ένα πάρτι στην πισίνα στο σπίτι της Μίστι Ρόμπερτς όπου υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ. «Δεν θα σου γυρίσω την πλάτη», πρόσθεσε.

Η στήριξή του συνεχίστηκε ακόμη και αφού η Μίστι Ρόμπερτς παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της ως δήμαρχος της πόλης DeRidder και στη συνέχεια συνελήφθη για τη σεξουαλική παρενόχληση του ανήλικου αγοριού. «Μπορώ να σου πω πόσο χαρούμενος είμαι για το πώς είμαστε τώρα οι δυο μας. Μπορούμε να είμαστε καλοί γονείς για τα παιδιά μας και να μην τσακωνόμαστε ή να έχουμε πια όλη αυτή την αρνητικότητα. Ας ζούμε απλώς μέρα με τη μέρα», έγραψε ο Ντάνκαν Κλάντον.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντα τόσο ήρεμα. Μηνύματα που στάλθηκαν λίγο μετά το διαζύγιό τους τον Μάιο του 2022 δείχνουν τον Ντάνκαν Κλάντον να κατηγορεί τη Μίστι Ρόμπερτς για εξωσυζυγικές σχέσεις πίσω από την πλάτη του και να της ζητά να εγκαταλείψει το επώνυμό του, σύμφωνα με την Daily Mail. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έγραψε με οργή: «Έχεις καβαλήσει αυτές τις πλάτες αρκετό καιρό». Σε άλλο μήνυμα σημείωσε: «Είναι αστείο πόσα ονόματα μου έχουν πει για το με πόσους έχεις κοιμηθεί. Παρατήρησα ότι υπάρχει ένας τύπος που εμφανίζεται στους αγώνες του [γιου τους]. Αστείο πώς αναφέρεται και το δικό του όνομα».

Άλλα μηνύματα αποκαλύπτουν ότι η Μίστι Ρόμπερτς φέρεται να απέδιδε το διαζύγιό τους στη συνήθεια του Ντάνκαν Κλάντον να καπνίζει, ενώ εκείνος υποστήριζε: «Είχες ήδη τελειώσει τη σχέση πριν προλάβω να σώσω [τον γάμο]. Ο εθισμός μου είναι απλώς η δικαιολογία σου». Άλλα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι, λίγους μήνες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Μίστι Ρόμπερτς, ο πρώην σύζυγος ζήτησε από δικαστή να του δοθεί η πλήρης επιμέλεια των παιδιών. Η πρώην δήμαρχος τελικά συμφώνησε τα παιδιά τους, τότε 16 και 13 ετών, να ζουν μόνιμα με τον Ντάνκαν Κλάντον, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να τα βλέπει.

Η συμφωνία για την επιμέλεια και η απόφαση να ζουν τα παιδιά με τον πατέρα

Η Μίστι Ρόμπερτς συμφώνησε επίσης να επιτρέψει στον Ντάνκαν Κλάντον να σταματήσει να της καταβάλλει 2.750 δολάρια τον μήνα για διατροφή παιδιών. Η νέα ρύθμιση επιμέλειας δεν αποτελεί «ομολογία ενοχής» για τα σεξουαλικά εγκλήματά της, επέμεινε η Μίστι Ρόμπερτς ενώπιον δικαστή σε ακρόαση στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όπου ο δικαστής παρότρυνε έντονα τον Ντάνκαν Κλάντον να «φροντίσει ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν θεραπεία». «Τα παιδιά χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη», τόνισε ο δικαστής. Ο δικηγόρος του Ντάνκαν Κλάντον απάντησε ότι τα παιδιά είχαν «ήδη εγγραφεί» για συνεδρίες συμβουλευτικής.

Το πρώην ζευγάρι πήρε επίσημα διαζύγιο στις 11 Μαΐου 2023 και τότε είχε μοιραστεί την επιμέλεια των παιδιών, ενώ η Μίστι Ρόμπερτς είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου έναν χρόνο νωρίτερα. «Ο πελάτης μου, ο Ντάνκαν, είναι απλώς χαρούμενος που όλη αυτή η υπόθεση τελείωσε», δήλωσε την Τετάρτη στη New York Post ο δικηγόρος του, Ντέιβιντ Γουάλας, αναφερόμενος στη σκοτεινή ποινική υπόθεση. «Έχει τον τελευταίο λόγο απέναντι στη μητέρα», είπε για τη νέα ρύθμιση επιμέλειας που δίνει στον Κλάντον την κύρια εξουσία λήψης αποφάσεων για τα παιδιά, προσθέτοντας ότι η ετυμηγορία ενοχής των ενόρκων στην υπόθεση σεξουαλικών εγκλημάτων της Μίστι Ρόμπερτς «δεν με εξέπληξε καθόλου».