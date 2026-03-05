Την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία χαιρέτισε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση της κομβικής σημασίας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για την Ε.Ε. αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο.

«Η Στρατηγική έρχεται σε κρίσιμη συγκυρία για την Ε.Ε.», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, επισημαίνοντας ότι «η ναυτιλία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Από την ανταγωνιστικότητά της εξαρτώνται η ανθεκτικότητα και η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης».

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Ε.Ε.Ε., η ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη τομέα της οικονομίας, αλλά έναν κρίσιμο πυλώνα για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης.

Προσθέτει ότι οι σημερινές γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες απαιτούν συνεκτική, ολιστική στρατηγική και όχι αποσπασματικές πολιτικές, αναφέροντας ότι η νέα πρωτοβουλία καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Σημειώνει, εξάλλου, ότι η διατήρηση του θεσμικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή ναυτιλία προς στήριξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ναυτιλιακών εταιρειών σε χρηματοδότηση, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πρωτοβουλίας.