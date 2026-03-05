Ο 95χρονος που σκοτώθηκε στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα το μεσημέρι της Δευτέρας, στον δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές, οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του πρώτα με άλλο όχημα και στη συνέχεια με φορτηγάκι, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Ένας εκ των δύο άλλων οδηγών που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ένας 78χρονος οδηγός από την περιοχή, δήλωσε στον Alpha: «Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα τη γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Ο 95χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια πριν από το τροχαίο ή μετά τη σύγκρουση.

Ο ηλικιωμένος είχε ξεκινήσει από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα.