«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν» είναι το μήνυμα που στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σε διεθνή ύδατα και χωρίς προειδοποίηση την ιρανική φρεγάτα Dena, η οποία είχε προσκληθεί από το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας και στην οποία βρίσκονταν σχεδόν 130 ναύτες.

The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.



Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.



Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

Σημειώνεται πως ένα αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα, σε απόσταση χιλιάδων μιλίων από τον Κόλπο. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Αναφερόμενος σε αυτήν την αμερικανική επίθεση, ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος, Νταν Κέιν, δήλωσε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια τορπίλη Mark 48 (…) που έστειλε το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».

Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC — OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα δήλωσαν πως ανασύρθηκαν οι σοροί 87 ναυτών μετά τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τους ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.

Σημειώνεται πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).