Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ζήτησε από το Πεντάγωνο να στείλει άμεσα περισσότερους αξιωματικούς στρατιωτικής πληροφορίας στο αρχηγείο της στην Τάμπα της Φλόριντα, για να υποστηρίξουν τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες, πιθανότατα μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Politico.

U.S. Central Command (CENTCOM) is asking the Pentagon to send more military intelligence officers to its headquarters in Tampa, Florida, to support operations against Iran for at least 100 days but likely through September, according to Politico.



Οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των κινητών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν συνεχίζονται, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπίζουν και καταστρέφουν τις απειλές με υψηλή ακρίβεια, στοχεύοντας ειδικά τις κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τις ιρανικές επιθετικές δυνατότητες.

"100 Hours" of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026