Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανήγγειλε χθες, Τετάρτη, 4/3 την απέλαση του πρεσβευτή της Κούβας στο Κίτο, του Μπασίλιο Γκουτιέρες, δίνοντάς του προθεσμία 48 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με όλη την υπόλοιπη διπλωματική αποστολή της χώρας της Καραϊβικής, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, το ΥΠΕΞ του Ισημερινού κήρυξε τον Μπασίλιο Γκουτιέρες persona non grata και πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του πως δίνει «προθεσμία 48 ωρών (…) προκειμένου ο πρεσβευτής και όλοι οι λειτουργοί αυτής της διπλωματικής αποστολής να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια».

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, είναι αφοσιωμένος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η κίνηση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τα μέτρα αποκλεισμού της Κούβας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα — προχθές, Τρίτη — το Κίτο διέταξε να τερματιστεί η λειτουργία της πρεσβείας του Ισημερινού στην Αβάνα.

Η Κούβα κατήγγειλε τη «μη φιλική και άνευ προηγουμένου ενέργεια, η οποία καταφέρνει σοβαρό πλήγμα στις ιστορικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και στους δύο λαούς», με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στην Αβάνα.

«Δεν μοιάζει να αποτελεί σύμπτωση η απόφαση αυτή, με υπόβαθρο την ενίσχυση της επιθετικότητας των ΗΠΑ κατά της Κούβας και τη σθεναρή πίεση από την κυβέρνηση της χώρας αυτής σε τρίτα κράτη για να υιοθετήσουν αυτή την πολιτική», στηλίτευσε η κουβανική διπλωματία.

Μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην κουβανική πρεσβεία στο Κίτο για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Νομπόα, με κάποιους να κρατούν λουλούδια, πλακάτ και σημαίες.

«Αυτό μου προκάλεσε τεράστια αγανάκτηση, είναι μεγάλη ντροπή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Αουγκούστα Κάγιε, πρώην πρεσβεύτρια του Ισημερινού στην Κούβα.

Για τον Βλαντίμιρ Παγουάι, δικηγόρο, 51 ετών, ο πρόεδρος Νομπόα απλά «ακολουθεί τις οδηγίες της αμερικανικής κυβέρνησης».

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που δεν κρύβει ότι αυτό που θέλει να δει είναι αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, εφαρμόζει πολιτική μέγιστης πίεσης στην Αβάνα, η οποία υφίσταται το τελευταίο διάστημα ολοένα πιο σκληρό ενεργειακό αποκλεισμό από τον ισχυρό γείτονά της.

Η Ουάσιγκτον επικαλείται την «εξαιρετική απειλή» που εγείρει κατ’ αυτήν για την «αμερικανική εθνική ασφάλεια» η νήσος της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση που δεν απέχει παρά 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.