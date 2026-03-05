Σαφές μήνυμα ετοιμότητας απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή έστειλε χθες, Τετάρτη 4/3 από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων για την απορρόφηση πιθανών ανατιμήσεων, ιδίως στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά, εφόσον η διεθνής κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια ή ένταση. Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση διαθέτει τα «θεσμικά και οικονομικά εργαλεία» ώστε να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εφόσον χρειαστεί, με βασική προϋπόθεση τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο τραπέζι βρίσκονται:

Στοχευμένες παρεμβάσεις για την απορρόφηση αυξήσεων στην ενέργεια

Ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών σε περίπτωση ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά

Αυστηροί και στοχευμένοι έλεγχοι στην αγορά για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας

Ειδικά εργαλεία ρευστότητας για επιχειρήσεις που ενδέχεται να πιεστούν από αυξημένο ενεργειακό κόστος

«Επεξεργαζόμαστε τα σενάρια και όταν υπάρχει η πραγματική ανάγκη στήριξης είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», τόνισε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος. Επίσης, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι «το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία με πολύ κόπο δομημένα και εφόσον απαιτηθεί θα προστατεύσει την πραγματική οικονομία με υπεύθυνες παρεμβάσεις».

Για το Πάσχα δεν έχει προβλεφθεί κάποιο επιπρόσθετο μέτρο και η κυβέρνηση κινείται στο πλαίσιο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ειδικά για το fuel pass που ακούγεται τονίζεται ότι υπάρχει ως μέτρο αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Θωρακισμένοι σε ενεργειακό επίπεδο

Ο πρωθυπουργός πάντως σημείωσε ότι η ελληνική αγορά ενέργειας εμφανίζεται προς το παρόν θωρακισμένη, καθώς έχει γίνει έγκαιρος προγραμματισμός και η χώρα διαθέτει διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, το οποίο λειτουργεί εξισορροπητικά. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες και η χαμηλή εποχική ζήτηση περιορίζουν προς το παρόν τις πιέσεις.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ»

Σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», ξεκαθαρίζοντας πως η αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο είναι «αμυντική και ειρηνική», με στόχο την αποτροπή απειλητικών ενεργειών.

Υπογράμμισε ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική «δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια», επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Αθήνας προς τη Λευκωσία. Την κίνηση αυτή χαιρέτισε δημόσια και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την «άμεση και αποφασιστική ανταπόκριση».

Απαντώντας σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η Ελλάδα παρείχε στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι σε βρετανικές βάσεις, κάνοντας λόγο για ανάγκη υπευθυνότητας σε κρίσιμες εθνικές στιγμές.

Κάλεσμα για συναίνεση

Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα προς όλα τα κόμματα να υπερβούν μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, τονίζοντας ότι «είναι καιρός τα μικρά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά». Επέκρινε, δε, τους «επαγγελματίες ανησυχούντες» και τους «πατριώτες της φακής», κατηγορώντας τους για υποκρισία και οπορτουνισμό.

Στο διεθνές επίπεδο, επανέλαβε ότι η ελληνική θέση στηρίζει την αποκλιμάκωση και την επιστροφή στη διπλωματία με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ενώ για το Ιράν σημείωσε ότι η επόμενη ημέρα θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και αυτοδιάθεση του λαού του, με πλήρη έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος.