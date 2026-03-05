Η Υπηρεσία Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) γνωστοποίησε αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Mubarak Al Kabeer στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με τον πλοίαρχο ενός αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου, πριν παρατηρήσει ένα μικρό σκάφος να απομακρύνεται από την περιοχή, άκουσε και είδε μια ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου.

Από τη δεξαμενή φορτίου διέρρευσε πετρέλαιο στη θάλασσα, προκαλώντας πιθανό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ το πλοίο παρουσίασε εισροή υδάτων. Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, σύμφωνα με την UKMTO.