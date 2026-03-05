Οι τιμές του αργού εκτοξεύονται εκ νέου στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, καταγράφοντας σχεδόν 2% άνοδο, εν μέσω ανησυχιών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Περί τη 01:10 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατέγραφε άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια. Δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι συναλλαγές για το Brent Βόρειας Θάλασσας, είδος αναφοράς.

Οι τιμές και των δυο ειδών αυτών πετρελαίου παρέμεναν πρακτικά αμετάβλητες κατά το κλείσιμο χθες, αφού απογειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας.