Ένα βίντεο- ντοκουμέντο που δείχνει τους δράστες που μαχαίρωσαν τον 17χρονο στον Άγιο Παντελεήμνονα έφερε στο «φως» σήμερα, Πέμπτη 5/3 το ERTNews.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα με «πρωταγωνίστρια» ομάδα 5-6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.

Την αστυνομία ειδοποίησε λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν:

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών κάνουν φύλλο και φτερό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης ενώ παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.