Σε σοβαρές καταγγελίες κατά των δυνάμεων ασφαλείας της Ονδούρας προχώρησε την Τετάρτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, κατά τη διάρκεια του 2025 καταγράφηκαν περιστατικά εξωδικαστικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων και εξαφανίσεων.

Τα εν λόγω περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα υπό το καθεστώς της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση της χώρας με στόχο την καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στα τέλη του 2022 από την πρώην πρόεδρο της αριστεράς Σιομάρα Κάστρο, για να καμφθεί η βία η οποία μαινόταν σε όλη τη χώρα. Ο διάδοχός της, ο δεξιός πρόεδρος Νάσρι Ασφούρα, αρνήθηκε να παρατείνει το μέτρο αφού ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπει συλλήψεις και έρευνες χωρίς εντάλματα, οδήγησε σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε στον Τύπο ο αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας στην Ονδούρα, ο Χουάν Κάρλος Μόνχε, σημειώνοντας ότι καταγράφηκαν 24 καταγγελίες για τέτοιες υποθέσεις την περασμένη χρονιά.

Η Αρμοστεία καταμέτρησε οκτώ υποθέσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων, πέντε υποθέσεις βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής ή απάνθρωπης μεταχείρισης, τρεις υποθέσεις εξωδικαστικών εκτελέσεων, δύο υποθέσεις θανάτων υπό κράτηση και έξι υποθέσεις αυθαίρετων συλλήψεων.

Τα εγκλήματα αυτά αποδίδονται στις δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας, ιδίως στην αστυνομική διεύθυνση καταπολέμησης των συμμοριών και του οργανωμένου εγκλήματος και στη στρατιωτική δύναμη που ανέλαβε την επιβολή της δημόσιας τάξης, σημείωσε ο κ. Μόνχε.

Η Αρμοστεία έκανε λόγο ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, για 17 «βίαιους θανάτους» υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2025, ή αλλιώς 10 περισσότερων από ό,τι το 2024, ενώ οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να γίνονται θύματα «απειλών, διωγμών, εκστρατειών διασυρμού τους και ποινικοποίησής τους από πλευράς κρατικών και μη κρατικών παραγόντων».

Τις υποθέσεις αυτής της φύσης περιβάλλει κατά κανόνα ατμόσφαιρα «ατιμωρησίας», τονίζεται σε έκθεση της αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας.