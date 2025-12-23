O συνδημιουργός της σειράς Call of Duty και ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργού video games, Βινς Ζαμπέλα, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, όταν η Ferrari στην οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκρός ανασύρθηκε και ο συνοδηγός του supercar.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετέδωσε το NBC:

«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», ανέφερε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

In his incredible career, Vince Zampella:



– Worked on Medal of Honor

– Founded Infinity Ward

– Co-created Call of Duty

– Founded Respawn Entertainment

– Created Titanfall

– Created Apex Legends

– Was Head of Battlefield



RIP, Vince. 💔 pic.twitter.com/ZuZzzC4zCp — CharlieIntel (@charlieINTEL) December 22, 2025

Ο Ζαμπέλα δημιούργησε το Call of Duty το 2003 μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ. Η σειρά, εμπνευσμένη αρχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την μία από τις πιο εμπορικές στην ιστορία των video games.