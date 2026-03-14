Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα, Σάββατο 14/3 το Ισραήλ να αποδεχθεί «απευθείας συνομιλίες» με τη λιβανική εκτελεστική εξουσία και «όλα τα δομικά στοιχεία» του Λιβάνου, τις οποίες, όπως είπε, είναι έτοιμος να «διευκολύνει» και να «τις φιλοξενήσει» στο Παρίσι.

«Όλα πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο Λίβανος να βυθιστεί στο χάος. Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει αμέσως την ορμητική της επίθεση. Το Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει μια ευρείας κλίμακας επίθεση και να σταματήσει τα μαζικά του πλήγματα, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη φύγει για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε μια ανάρτηση στο Χ, διευκρινίζοντας πως χθες είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπερί.

«Η λιβανική ηγεσία επισήμανε την προθυμία της να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Όλα τα δομικά στοιχεία της χώρας πρέπει να εκπροσωπηθούν», υπογράμμισε.

«Το Ισραήλ πρέπει να αδράξει αυτήν την ευκαιρία για να ξεκινήσει συνομιλίες και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να βρεθεί μια διαρκής λύση και να επιτραπεί στις λιβανικές αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους υπέρ της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου», δήλωσε επίσης ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως «η Γαλλία είναι έτοιμη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες φιλοξενώντας τις στο Παρίσι».

Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο τη 2α Μαρτίου, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στην αρχή της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο και απειλεί να επεκτείνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις του.

Χθες, στο δεύτερο τηλεοπτικό διάγγελμά του μετά την αρχή του πολέμου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε πως είναι έτοιμος για μια «μακρά σύγκρουση».