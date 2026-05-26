Την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Roland Garros πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ο Αλεξάντρ Μίλερ εγκατέλειψε στα μισά του δεύτερου σετ, με τον Έλληνα τενίστα να έχει πάρει το πρώτο.

Ο αγώνας δεν άρχισε καλά για τον Τσιτσιπά καθώς δέχθηκε break νωρίς και έμεινε πίσω με 2-0, η αντίδρασή του όμως ήταν εξαιρετική καθώς έκανε τρεις φορές break και πήρε το πρώτο σετ με 6-2.

Συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό, ο Έλληνας τενίστας έκανε break στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ και ήταν μπροστά με 3-0, όταν ο Μίλερ ζήτησε ιατρική φροντίδα στον δεξιό αστράγαλο και τη γάμπα, για να αποφασίσει τελικά να εγκαταλείψει τον αγώνα στο ξεκίνημα του τέταρτου game, με τον Τσιτσιπά να είναι ήδη μπροστά με 15-0.

Επόμενος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο79 της παγκόσμιας κατάταξης, θα είναι ο Ματέο Αρνάλντι (Νο104).