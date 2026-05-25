Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία είχε επιβαρύνει σοβαρά την κατάσταση της υγείας του.

Το πρωί της Δευτέρας (25/5) άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του, τη Δράμα, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Άντζας αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και η σταδιοδρομία του στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε στον Πανδραμαϊκό στη Γ’ Εθνική το 1993.

Το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη και τρία χρόνια αργότερα, το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, όπου μέχρι το 2003 είχε 82 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος, 18 στο Champions League και δύο στο κύπελλο UEFA σημειώνοντας και 1 γκολ.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου.

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να συλλυπηθεί την οικογένεια και τους οικείους του ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» μεταξύ άλλων, αλλά και της Εθνικής ομάδας.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», ανέφεραν οι Πειραιώτες στα social media.