Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου λίγα λεπτά πριν τις 11:00 στον δρόμο Λαμίας–Λιβαδειάς λίγο πριν τη διασταύρωση για Πολύδροσο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, φορτηγάκι με δύο επιβαίνοντες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να καταλήξει στα χωράφια.

Το αυτοκίνητο ευτυχώς δεν χτύπησε σε μεγάλο δέντρο και φρέναρε από τα κλαδιά που υπήρχαν στο σημείο, αφού πρώτα αναποδογύρισε πολλές φορές.

Οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να περπατήσουν μέχρι το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, χωρίς να έχουν χτυπήσει σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αμφίκλειας που όμως δε χρειάστηκε να επέμβουν, ενώ το αστυνομικό τμήμα Αμφίκλειας-Ελάτειας ανέλαβε την καταγραφή του τροχαίου.