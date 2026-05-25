Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι τη νέα σεζόν από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εξασφαλίζοντας πολύτιμο χρόνο για ξεκούραση και καλύτερο προγραμματισμό.

Η Άστον Βίλα ολοκλήρωσε το… δώρο που περίμεναν οι Πειραιώτες. Μετά την κατάκτηση του Europa League, οι «Βίλανς» τερμάτισαν στην τέταρτη θέση της Premier League και, μέσω του rebalancing της UEFA, ο Ολυμπιακός απέφυγε έναν προκριματικό γύρο στο Champions League.

Έτσι, αντί να ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό, θα μπει στη διοργάνωση από τον τρίτο γύρο, έχοντας ήδη «κλειδώσει» τουλάχιστον τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League. Για να επιστρέψει, μάλιστα, στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα χρειαστεί να πετύχει δύο προκρίσεις.

Πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο είναι οι:

Ναϊμέγκεν,

Σπάρτα Πράγας,

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

και ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς – Χαρτς/Γκόρνικ.

Το επιπλέον όφελος για τον Ολυμπιακό

Πέρα από το πιο βατό μονοπάτι και τη διασφαλισμένη παρουσία – τουλάχιστον – στο Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν και σημαντικό χρόνο ενόψει της νέας σεζόν.

Αν ο Ολυμπιακός ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, η προετοιμασία θα έπρεπε να αρχίσει στις 22 Ιουνίου, καθώς το πρώτο επίσημο παιχνίδι θα διεξαγόταν στις 21 ή 22 Ιουλίου.

Με τα νέα δεδομένα, όμως, οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα απολαύσουν περίπου 10-12 επιπλέον ημέρες ξεκούρασης, αφού η έναρξη της προετοιμασίας μεταφέρεται πλέον για τις αρχές Ιουλίου και πιθανότατα μέσα στο πρώτο πενθήμερο του μήνα.

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν στις 4 ή 5 Αυγούστου δίνει στον Ολυμπιακό περισσότερο χρόνο για έναν πιο οργανωμένο και λεπτομερή σχεδιασμό ενόψει της νέας χρονιάς.

Το διάστημα των δύο επιπλέον εβδομάδων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό πλάνο, με τους Πειραιώτες να θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον χρόνο που εξασφάλισαν χάρη στην Άστον Βίλα και το rebalancing της UEFA.