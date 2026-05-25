Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαβεβαίωσε και πάλι σήμερα ότι πλησιάζει στη σύναψη «γερής» συμφωνίας με το Ιράν, μολονότι την προηγούμενη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να αποπειράται να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της, προκειμένου να υπάρξει τέλος με διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε κάτι, που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό, στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά το να ανοίξουν το στενό» του Ορμούζ, και για την έναρξη «διαπραγματεύσεων» για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, όπου το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, ρίχτηκε στη μάχη τη 2η Μαρτίου εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, που αντέδρασε εισβάλλοντας στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν μεν, αλλά η παγκόσμια οικονομία παραμένει κλονισμένη, κυρίως εξαιτίας του σχεδόν απόλυτου αποκλεισμού του στρατηγικού στενού του Ορμούζ, με απόφαση της ιρανικής ηγεσίας, τους τελευταίους σχεδόν τρεις μήνες.

Ενώ οι ΗΠΑ λένε πως εργάζονται για να κλειστεί συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες χθες, παρά τις ενδείξεις προόδου.

«Ζήτησα από τους αντιπροσώπους μου να μη βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, διότι έχουμε τον χρόνο στο πλευρό μας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ «ωσότου συναφθεί, πιστοποιηθεί και υπογραφεί» συμφωνία.

Η προεδρία θεωρεί ότι «η έγκριση της συμφωνίας από την ιρανική συμφωνία ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ημέρες», σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

«Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει κακή συμφωνία – ο πρόεδρος δεν θα υπογράψει κακή συμφωνία», επαναλάμβανε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον θα επιτρέψει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο προπολεμικά.

Καθώς οι αγορές μοιάζουν να ποντάρουν στη συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν το πρωί στην Ασία. Η τιμή βαρελιού του πετρελαίου, τόσο της ποικιλίας διεθνούς αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, όσο και της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI, έπεφταν κατά 5% και πλέον μετά τις 07:00 (ώρα Ελλάδας).

Και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας;

Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλέστηκε πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού.

«Παρά τις συνομιλίες που γίνονται σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή), οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εμποδίζουν κάποιες διαστάσεις της συμφωνίας, ιδίως το ζήτημα της αποδέσμευσης παγωμένων πόρων του Ιράν, και αρκετά ζητήματα παραμένουν άλυτα ως αυτή τη στιγμή», ανέφερε χθες το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο FARS ανέφερε ότι οι κυρώσεις στο πετρέλαιο, στο αέριο και άλλα πετροχημικά προϊόντα θα αρθούν επίσης ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να είναι σε θέση να κάνει κανονικά τις εξαγωγές της, κεφαλαιώδεις για την οικονομία της.

Η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση δεν ρυθμίζει το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα αφορούν πολύ τεχνικά ζητήματα. Δεν θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε το πυρηνικό ζήτημα μέσα σε 72 ώρες», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στη New York Times.

Αφού εξασφαλιστεί το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ «θα αρχίσουμε (…) να διαπραγματευόμαστε πολύ σοβαρά για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο που είναι εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό, και για τη δέσμευσή τους (σ.σ. των Ιρανών) να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», συνέχισε, αναφερόμενος σε προθεσμία «60 ημερών» ώστε να κλειστεί συμφωνία για αυτό.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες ότι ο ίδιος και ο κ. Τραμπ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους ότι η οποία συμφωνία κλειστεί με το Ιράν θα πρέπει να «εξαλείψει εντελώς την πυρηνική απειλή», όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, τροφοδότησε χθες Κυριακή τη σεναριολογία της επίλυσης της σύγκρουσης σε βραχύ χρονικό διάστημα, αναφέροντας πως «ελπίζει» ότι θα φιλοξενήσει «πολύ σύντομα» νέα συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο κρατών. Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα -άκαρπος- γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου.

«Έχει δικαίωμα να αμύνεται»

Στο μέτωπο του Λιβάνου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, την επομένη πλήγματος με 11 νεκρούς, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου.

Και σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο υπαξιωματικού του την προηγούμενη στον νότιο Λίβανο, γεγονός το οποίο αύξησε σε 23 τον αριθμό των απωλειών στις τάξεις του αφότου άρχισε ο νέος πόλεμος με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στις αρχές Μαρτίου, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαβεβαίωσε χθες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να αμύνεται σε όλα τα μέτωπα -ειδικά στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα», απήχησε σήμερα κι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, είπε πως ελπίζει ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη θα συμπεριλάβει και τη δική του χώρα. Ωστόσο, ο ηγέτης του σιιτικού κινήματος απέρριψε, για ακόμη μια φορά, τις απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη λιβανική και την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε ότι ο αφοπλισμός της παράταξής του, που απαιτούν οι αρχές στη Βηρυτό, δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά η υλοποίηση «ισραηλινού σχεδίου».