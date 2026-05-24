Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν που είχε υπογραφεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία από τις χειρότερες συμφωνίες στην ιστορία των ΗΠΑ».

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η τότε συμφωνία άνοιγε τον δρόμο στην Τεχεράνη για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάνοντας λόγο για λανθασμένους χειρισμούς και «άπειρους ανθρώπους» που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, περιγράφοντάς τες ως πιο οργανωμένες και ουσιαστικές.

«Έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν σε καμία συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι τα περιοριστικά μέτρα και ο αποκλεισμός απέναντι στο Ιράν θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί μια νέα συμφωνία.

Ο ίδιος επέμεινε ότι «δεν επιτρέπονται λάθη», σημειώνοντας πως και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κινηθούν προσεκτικά και χωρίς πίεση χρόνου.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν γίνονται πλέον «πιο επαγγελματικές και παραγωγικές», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε χώρες της Μέσης Ανατολής για τη συνεργασία και τη στήριξή τους, κάνοντας ειδική αναφορά στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τις οποίες χαρακτήρισε κομβικές για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ιράν να μπορούσε στο μέλλον να συμμετάσχει σε ανάλογα πλαίσια συνεργασίας, εφόσον υπάρξει συμφωνία που θα διασφαλίζει τη μη ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου.