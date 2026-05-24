Νέα ανάρτηση με σαφείς γεωπολιτικές αιχμές έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Κυριακής, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά το Truth Social ως μέσο παρέμβασης στις εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια εικόνα, η οποία φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία απεικονίζονται αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν πλοία που φέρουν ιρανικές σημαίες. Σύμφωνα με αναλυτές, το σκηνικό παραπέμπει στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Την εικόνα συνόδευε ένα ιδιαίτερα λιτό αλλά φορτισμένο μήνυμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε μόνο τη λέξη «Adios», δηλαδή «αντίο», χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η χρονική στιγμή της ανάρτησης μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες διεργασίες γύρω από πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, οι δύο πλευρές φέρονται να βρίσκονται κοντά σε νέο πλαίσιο συνεννόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή και τις διεθνείς αγορές.

Η νέα παρέμβαση Τραμπ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναρτήσεων υψηλού συμβολισμού που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιώντας εικόνες και σύντομα μηνύματα για να σχολιάσει κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις.