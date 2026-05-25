Ένα ελληνικό νησί βγαίνει στο σφυρί με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από το κόστος αγοράς μιας μέσης κατοικίας στις ΗΠΑ, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Πρόκειται για τη Μάκρη, ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, το οποίο είχε αρχικά παρουσιαστεί το 2022 στην αγορά πολυτελών ακινήτων με εκτιμώμενη αξία περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, ωστόσο, η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει πέσει στα περίπου 286.000 δολάρια.

Το ποσό είναι αισθητά χαμηλότερο από τη μέση τιμή κατοικίας στις ΗΠΑ, η οποία ανέρχεται σε 514.600 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve Economic Data. Ωστόσο, πίσω από τη φαινομενικά εντυπωσιακή ευκαιρία φαίνεται πως κρύβονται σημαντικές εκκρεμότητες για τον υποψήφιο αγοραστή, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Now you can own an entire Greek island for less than the cost of a home in the US https://t.co/ugcrV1jpWl pic.twitter.com/gU8TH44shC — New York Post (@nypost) May 22, 2026

Ο νέος ιδιοκτήτης της Μάκρης, ωστόσο, δεν θα αποκτήσει μόνο ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο, αλλά και ένα σημαντικό «πακέτο» οικονομικών εκκρεμοτήτων. Το νησί φέρεται να συνοδεύεται από φορολογικές απαιτήσεις και χρέη, μεταξύ των οποίων και οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζονται τουλάχιστον στα 23,2 εκατομμύρια δολάρια.

Σε αντίθεση με άλλους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, η Μάκρη δεν έχει επηρεαστεί από τον υπερτουρισμό, καθώς παραμένει ακατοίκητη. Παρ’ όλα αυτά, στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί ως ένα «διαμάντι» για ξένους επενδυτές, με διεθνή δημοσιεύματα να την περιγράφουν ως μια σπάνια ευκαιρία στην αγορά ιδιωτικών νησιών.

Το 2022, το νησί είχε βγει προς πώληση έναντι περίπου 9,2 εκατομμυρίων δολαρίων και προβαλλόταν ως ιδανικός προορισμός για πολυτελή τουριστική ανάπτυξη, με σχέδια που περιλάμβαναν πεντάστερο ξενοδοχείο και ιδιωτικές βίλες. Τότε, η Μάκρη παρουσιαζόταν ως ιδιωτικό νησί με «ώριμο» νομικό πλαίσιο, σαφείς τίτλους ιδιοκτησίας και δυνατότητα «άμεσης μεταβίβασης». Ωστόσο, οι προσδοκίες για την αξιοποίησή της δεν επιβεβαιώθηκαν. Το νησί οδηγείται πλέον σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης κατά πολύ χαμηλότερη από την αρχική του αποτίμηση.

Η Μάκρη έχει έκταση περίπου 243 στρέμματα και βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων και ξεχωρίζει για τη βραχώδη ακτογραμμή της, τα καθαρά γαλάζια νερά και την ηλιοφάνεια που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος του έτους. Παρά τη φυσική της ομορφιά, η αξιοποίηση του νησιού φαίνεται να συνοδεύεται από σοβαρούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τη Metro, η Μάκρη είχε λανθασμένα χαρακτηριστεί ως ιδιωτικό δάσος, ενώ βρίσκεται εντός Τόπου Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ή και αποκλείει σχέδια εκτεταμένης τουριστικής ανάπτυξης, παρότι αυτά αποτελούσαν ένα από τα βασικά στοιχεία με τα οποία είχε αρχικά προωθηθεί το νησί στην αγορά.

Επιπλέον, η Μάκρη εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε κατασκευή υποδομών θα απαιτούσε ειδικές εγκρίσεις, ακόμη και προεδρικό διάταγμα.

Με βάση τους υφιστάμενους περιορισμούς, οι δυνατότητες αξιοποίησης του νησιού φαίνεται να περιορίζονται κυρίως σε αγροτικές χρήσεις. Παράλληλα, όποιος το αποκτήσει θα πρέπει να αναλάβει και το κόστος βασικών υποδομών, όπως ηλεκτροδότηση, ύδρευση και διαχείριση αποβλήτων.