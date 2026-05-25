Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό.

Οι ισχυροί άνδρες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους της ομάδας μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο T-Center και χάρισε στον Ολυμπιακό το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία τους και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο, όπου χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα γιορτής στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έδωσαν το «παρών» στους πανηγυρισμούς για την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας.

Κατά τις τοποθετήσεις τους, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και στις εξελίξεις που αφορούν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας λόγο για τα σχέδια ανακαίνισης και αναβάθμισης της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού.