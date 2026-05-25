Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του, αλλά παράλληλα σχεδιάζει ήδη την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ξεχώρισε τη φετινή σεζόν με τις εμφανίσεις του στη Βαλένθια.

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» γιόρταζαν την ευρωπαϊκή τους επιτυχία, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα, προχωρώντας σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον.

Όπως σημειώνεται, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον 22χρονο Δομινικανό γκαρντ για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα αναμένεται να καταβάλει και το προβλεπόμενο buy out προς τη Βαλένθια, το οποίο ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.

Ο Μοντέρο πραγματοποίησε ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 4,7 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε περίπου 23 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν με δείκτη αξιολόγησης (PIR) 17,8, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.