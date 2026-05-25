Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα 3χρονο κοριτσάκι το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν πως είναι σοβαρά κακοποιημένο.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του παιδιού, ενώ ήδη είχε συλληφθεί και η μητέρα. Και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, καθώς τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού προσπάθησε να φύγει από την Κρήτη και είχε βγάλει εισιτήριο ώστε να ταξιδέψει.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα και εκτεταμένους μώλωπες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Στο «μικροσκόπιο» δύο ακόμη θάνατοι παιδιών της οικογένειας

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Τα υπόλοιπα τρία ανήλικα αδέλφια εντοπίστηκαν σε κακές συνθήκες διαβίωσης και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένουν υπό προστασία, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού της 3χρονης, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά μεγάλωναν σε περιβάλλον παραμέλησης.