Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται πλέον ο πατέρας του 3,5 ετών κοριτσιού, πακιστανικής καταγωγής, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού είχε βγάλει εισιτήριο για την Αθήνα σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει τις αρχές ώστε να πιστεύουν πως έχει ήδη φύγει από το νησί.

Την ίδια ώρα, οι αρχές επιχειρούν να «χαρτογραφήσουν» το κακοποιητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο φέρεται να μεγάλωνε το 3,5 ετών παιδάκι και τα τρία αδέλφια του, εξετάζοντας μαρτυρίες, στοιχεία και κάθε διαθέσιμο δεδομένο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας. Ερευνάται δηλαδή ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν.

Σύμφωνα με τη μητέρα, τα παιδιά έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων το 3,5 ετών κοριτσάκι στην Κρήτη, καθώς φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη μητέρα του και να αναζητά τον πατέρα που εξαφανίστηκε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας την υγεία του παιδιού, είπε στο Live News:

«Έχει εμφανή σημάδια κακοποίησης. Έφερε μώλωπες σε όλο το σώμα από χτυπήματα. Διαπιστώθηκε ότι πάσχει από επισκληρίδιο αιμάτωμα. Οδηγήθηκε στο χώρο των χειρουργείων. Εκεί σταθεροποιήθηκε από ομάδα γιατρών. Φέρει χτυπήματα, είναι κακοποιημένο και σε προηγούμενα διαστήματα».

Επίσης, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, διοικητής του ΠΑΓΝΗ που πρώτα νοσηλεύτηκε το παιδί, δήλωσε:

«Βρίσκεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Οι εξετάσεις που έγιναν δείχνουν αιματώματα στον εγκέφαλο και ισχαιμία στα βασικά εργαλεία. Ένα παλιό κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο, η κατάσταση του είναι κρίσιμη. Είναι μια περίπτωση που εξετάζουμε και αυτός είναι ο λόγος που έχουν κληθεί ιατροδικαστές. Το παιδί φέρει πολλαπλές εκχυμώσεις σε όλο το σώμα».

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού μετά την εισαγωγή του κοριτσιού στο νοσοκομείο.