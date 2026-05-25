Ήταν ένας γάμος που τα είχε όλα, αυτός του επιχειρηματία Γιάννη Προκοπίου με την καλλονή Valentina Lobeira, επισφραγίζοντας μια σχέση που ξεκίνησε και έγινε γνωστή στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο γαμπρός είναι γιος του εφοπλιστή, Δημήτρη Προκοπίου, και της αριστοκράτισσας, Μικαέλας Φιλίνη-Προκοπίου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μεγάλωσε στο Γκστάαντ, λόγω του παππού του, Νίκι Φιλίνη, και της γιαγιάς του Τζήκα, που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο διάσημο ελβετικό χωριό. Όσο για την καλλονή νύφη με την εξωτική ομορφιά, είναι η Valentina Lobeira, μοντέλο του «Paragon Model Management», με έδρα το Μεξικό.

Τόσο ο γάμος όσο και η δεξίωση που τελέστηκαν το προηγούμενο Σάββατο συγκέντρωσαν πλήθος ονομάτων, τόσο από το χώρο της ναυτιλίας και του «επιχειρείν» όσο και μελών της «χρυσής νεολαίας» των Αθηνών. Κάτι που αποδεικνύεται και από το βίντεο του περιοδικού «Sierra Madre El Norte» που κάλυψε τόσο την προετοιμασία της νύφης Valentina Lobeira όσο και το μυστήριο του γάμου και τη δεξίωση που ακολούθησε, αναρτώντας υλικό στους λογαριασμούς που διατηρεί σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.