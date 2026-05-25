Τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Μίνω Βολανάκη τιμά φέτος το Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Σημαντικός σκηνοθέτης, μεταφραστής θεατρικών έργων και σπουδαίος δάσκαλος ηθοποιών, ο Μίνως Βολανάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τους δήμους ως ο εμπνευστής του Θεάτρου των Βράχων, που στεγάζει το φεστιβάλ. Το φετινό μας αφιέρωμα στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολυετή και πολύπλευρη εργασία του και περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, έκδοση πολυτελούς τόμου και εκδήλωση με την οποία εγκαινιάζεται η φετινή διοργάνωση.

Στο πρόγραμμα που ξεκινά στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται – όπως πάντα – παραστάσεις από τα σημαντικότερα σχήματα της ελληνικής θεατρικής παραγωγής, συναυλίες με καταξιωμένους και νεότερους ταλαντούχους καλλιτέχνες της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, ένα ξεχωριστό DJ set, εργαστήρια ερασιτεχνικής δημιουργίας των δήμων, παραδοσιακός χορός και stand-up comedy.

Το επιβλητικό τοπίο των Θεάτρων Βράχων θα γίνει για μια ακόμη χρονιά, η καλοκαιρινή μας βάση, το σημείο που θα συναντηθούμε και θα μοιραστούμε ξεχωριστές εμπειρίες πολιτισμού και διασκέδασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη 2 Ιουνίου

Αφιέρωμα Μίνως Βολανάκης – 100 χρόνια από τη γέννηση του

Ό,τι ξοδεύεις γίνεται δικό σου

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας • Παρουσίαση λευκώματος

Σε συνεργασία με το Σωματείο Φίλοι Μίνου Βολανάκη

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής

Ελεύθερη είσοδος

Τετάρτη 3 Ιουνίου

Χρήστος Θηβαίος 30 χρόνια μέρες αδέσποτες

Καλεσμένοι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 17€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Δημήτρης Σταρόβας & Starovas Band + φίλοι

Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε | Summer Edition

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ Μειωμένο

Προπώληση: more.com

Σάββατο 6 Ιουνίου

Πολιτιστικός – Λαογραφικός Όμιλος «Ελλήνων Ρίζες» – Στου χορού τα βήματα

Ελεύθερη είσοδος

Δευτέρα 8, Τρίτη 9 Ιουνίου

Γιάννης Κότσιρας 30 Χρόνια

Καλεσμένοι: Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μπάσης, Ελεονώρα Ζουγανέλη

Μίλτος Πασχαλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Φοίβος Δεληβοριάς

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 18€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: ticketservices.gr

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Δημήτρης Υφαντής Ηπείρου μέλος και μέλλον

Καλεσμένοι: Στέλιος Ρόκκος, Χριστόφορος Ζαραλίκος

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 12€ | Ταμείο 15€

Προπώληση: Ticketmaster Hellas & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 12, Σάββατο 13, Κυριακή 14 Ιουνίου

Μίλτος Πασχαλίδης

Τιμές εισιτηρίων: 17 € Προπώληση | 20 € Ταμείο

Προπώληση: more.com

Δευτέρα 15 Ιουνίου

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Νίκος Πορτοκάλογλου Καλοκαίρι 2026

Τιμές εισιτηρίων: Καθημένων 27€ Προπώληση | Ταμείο 30€

Ορθίων 18€ Φοιτητές, Άνεργοι| 22€ Προπώληση | 25€ Ταμείο | 18€ ΑμεΑ

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 17 Ιουνίου

Μαρίας Λούκα – Κοραή Δαμάτη

Δεκαοκτώ Ενάτου

Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης

Μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 18€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: more.com

Σάββατο 20 Ιουνίου

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Τιμές εισιτηρίων: 17€ Προπώληση| 20€ Ταμείο

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 25 Ιουνίου

Τόλης Παπαδημητρίου Οικογένεια Τσεκμέ

Σκηνοθεσία Τόλης Παπαδημητρίου

Παίζουν: Tόλης Παπαδημητρίου, Μαρία Κίτσου Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης, Άννη Θεοχάρη

Τιμές εισιτηρίων: 25€ | 20€ Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων)

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 26 Ιουνίου

HUGEL live in Athens

Τιμές εισιτηρίων: Από 33€

Προπώληση: hugelathens.com

Σάββατο 27 Ιουνίου

Πέτρου Ζούλια Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας

Σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας

Μονόλογος με τη Νένα Μεντή

Τιμές εισιτηρίων: 22€ | 20€ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ )

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Κυριακή 28 Ιουνίου

Ομάδα Σημείο Μηδέν

Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Αυλίδι

Σκηνοθεσία Σάββας Στρούμπος

Παίζουν: Έλλη Ιγγλίζ, Άννα Κόπακα, Νίκος Ντάσης, Μυρτώ Ροζάκη, Γιάννης Σανιδάς, Νίκος Ψυλάκης

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ, συνοδός ΑμΕΑ, 65+, ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων)

Προπώληση: ticketservices.gr

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Σέρχιο Μπλάνκο Μια άλλη Θήβα

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Τιμές εισιτηρίων: 22€, 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές 65+)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τρίτη 30 Ιουνίου

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης – ART INFO

Μποστ Ρωμαίος και Ιουλιέττα

Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης

Παίζουν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Γιάννης Δρακόπουλος, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Ζουγανέλης

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 22€ | 20€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Δημήτρη Σαμόλη Στρακαστρούκες

Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλλής

Μονόλογος με τον Δημήτρη Σαμόλη

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Νεφέλη Φασούλη

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird 15€ | Προπώληση 17€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Μολιέρου Κατά φαντασίαν ασθενής

Διασκευή – Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα

Τιμές εισιτηρίων: 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων)

Προπώληση: more.com

Κυριακή 5 Ιουλίου

Ευριπίδη Μήδεια

Σκηνοθεσία Nikita Milivojević

Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Ρένη Πιττακή, Τάσος Σωτηράκης

Προπώληση: ticketservices.gr

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Michele Riml Sexy Laundry

Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος

Παίζουν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουϊζίδου

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 23€ | 20€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τρίτη 7 Ιουλίου

Eduardo de Filippo Ο σώζων εαυτόν σωθήτω

Σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα

Παίζουν: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά,

Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης, Ταμίλλα Κουλίεβα

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: Προπώληση18€ | Ημέρα της παράστασης 22€

Προπώληση: more.com | Τ: 211 1000 365 | Ταμείο Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4 & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Γιώργου Καπουτζίδη Η Καρυάτιδα!

Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη

Παίζουν: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 22€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητές ,άνεργοι, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Σοφοκλή Αντιγόνη

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Παίζουν: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου

Τιμές εισιτηρίων: 23€ | 20€ μειωμένο (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Κώστα Λεϊμονή Εκτός Ύλης reloaded

Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μονόλογος με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο (μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Σάββατο 11, Κυριακή 12 Ιουλίου

Αντώνη Τσιοτσιόπουλου – Γιώργου Παλούμπη Ανεξάρτητα κράτη

Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Τιμές εισιτηρίων: 23€ | 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, 65+)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Δευτέρα 13 Ιουλίου

APON Ηχογένεια Summer Tour

Τιμές εισιτηρίων: 20€

Προπώληση: ticketservices.gr & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βαζόβ» – ΚΘΒΕ – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ευριπίδη Βάκχες με τους The Tiger Lillies

Σκηνοθεσία: Javor Gardev

Παίζουν: Leoνid Yovchef, Samuel Finci, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Λουκία Μιχαλοπούλου, Μιχαήλ Ταμπακάκης

Παράσταση στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους

Τιμές εισιτηρίων: 20€

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 17, Σάββατο 18 Ιουλίου

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Βύρωνα

Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο

Σκηνοθεσία Λίλιαν Δημητρακοπούλου

Ελεύθερη είσοδος

Δευτέρα 20 Ιουλίου

5η Εποχή – ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην Εξουσία

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Παίζουν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη

Τιμές εισιτηρίων: Από 20€

Προπώληση: more.com

Τρίτη 21 Ιουλίου

Μαριάννας Κυριακάκη YIN YANG – Διαζύγιο μετ’ εμποδίων

Σκηνοθεσία Μάνος Αντωνίου

Ελεύθερη είσοδος

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Άλκης Ζέη Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα

Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής

Μονόλογος με τη Γιασεμή Κηλαηδόνη

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι, 65+, πολύτεκνοι)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Πέμπτη 23 Ιουλίου

Εθνικό Θέατρο

Ευριπίδη Άλκηστις

Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρώ Μπέζου, Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι, Αινείας Τσαμάτης, Θεοδώρα Τζήμου

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 20€ | 65+ 15€ | Φοιτητικό, Κάρτα ανέργων, Τρίτεκνοι /Πολύτεκνοι, ΑμεΑ/συνοδός ΑμεΑ 10€ | Ομαδικό άνω των 20 ατόμων 15€

Προπώληση εισιτηρίων ticketservices.gr

Δευτέρα 27 Ιουλίου

Κάρλο Γκολντόνι Υπηρέτης δύο αφεντάδων

Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Γιωργής Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας

Τιμές εισιτηρίων: Από 20€

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τρίτη 28 Ιουλίου

Τάσου Ιορδανίδη Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Σκηνοθεσία Θάλεια Ματίκα

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα

Τιμές εισιτηρίων: 23€ | μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων) 20€

Προπώληση: more.com

Δευτέρα 31 Αυγούστου

Μάριος Φραγκούλης

Προπώληση: ticketservices.gr

Τρίτη 1, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Ειρήνη – Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος

Παίζουν: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 25€ | μειωμένο 23 € (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Σοφία Μανουσάκη

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird: 14€ | Προπώληση 15€ | Ταμείο ημέρα συναυλίας 18€

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω…

Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νταλάρας & Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρίου

Τιμές εισιτηρίων: 18€ Προπώληση | 22€ Ταμείο

Προπώληση: more.com

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλικό Θέατρο

F.G. Lorca Ματωμένος Γάμος

Σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος

Παίζουν: Ντίνα Αβαγιανού, Άγγελος Ανδριόπουλος, Νίκος Αρβανίτης, Αναστασία Βαγενά, Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένη Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Όντος, Νίκη Παλληκαράκη, Παναγιώτης Ψακίδης

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 18€ | Προπώληση 15€| Μειωμένο 12€ (ΑμεΑ, ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, 65+, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό άνω των 8 ατόμων)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Αριστοφάνη Λυσιστράτη

Σκηνοθεσία Αστέρης Πελτέκης

Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κρατερός Κατσούλης, Παναγιώτης Πετράκης

Τραγούδι: Κορίνα Λεγάκη

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | Προπώληση 17€ | Φοιτητικό, 65+ 14€ | Δάσκαλοι/ Καθηγητές/ ομαδικό 20 άτομα 11€ | Άνεργοι 10€ | ΑμεΑ & συνοδοί 8€ | 20 ατέλειες ανά παράσταση (μετά την κάλυψη 8€)

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 10, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Εγώ θα σας τα πω! – Η επιθεώρηση

Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Δημήτρης Χαλιώτης

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου

Τιμές εισιτηρίων: 24€ 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, 65+

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Debbie Isitt Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της

Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος

Παίζουν: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης, Έλενα Χαραλαμπούδη

Τιμές εισιτηρίων: 25€ | Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων) 20€

Προπώληση: more.com

Τρίτη 15, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ευριπίδη Μήδεια

Σκηνοθεσία Nikita Milivojevic

Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Ρένη Πιττακή, Τάσος Σωτηράκης

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: ticketservices.gr & ταμεία φεστιβάλ

Παρασκευή 18, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Νατάσα Μποφίλιου Μέτρημα

Τιμές εισιτηρίων: Early bird 16€ | Προπώληση 18€ | Ταμείο: 20€

Προπώληση: ticketservices.gr

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

PLISSKEN FESTIVAL

Jeff Mills presents

Tomorrow comes the Harvest + Max Cooper Fabric Mix Series

Τιμές εισιτηρίων: 19 | 23€ | 27€ | 30€ | 35€

Προπώληση: more.com

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Εθνικό Θέατρο

Ευριπίδη Τρωάδες

Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου

Παίζουν: Γιώργος Καραμίχος, Αργύρης Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Νάνσυ Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκου, Λυδία Φωτοπούλου

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 20€ | 65+ 15€ | Φοιτητικό, Κάρτα ανέργων, Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι, ΑμεΑ/συνοδός ΑμεΑ 10€ | Ομαδικό άνω των 20 ατόμων 15€

Προπώληση εισιτηρίων ticketservices.gr

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

PLISSKEN FESTIVAL

Parra For Cuva live + Orbit live

Τιμές εισιτηρίων: 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 25, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

NOVEL 729

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση: more.com

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Κατερίνα Βρανά Χάρηκα!

Τιμές εισιτηρίων: Early bird 12€ | Γενική είσοδος 15€ | Μειωμένο (φοιτητικό – ΑμεΑ) 12€

Ταμείο: 18€

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Δευτέρα 28, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Αισχύλου Πέρσες

Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης

Παίζουν: Δημήτρης Καταλειφός, Μαρία Ναυπλιώτου, Αναστάσης Ροϊλός, Σταύρος Σβήγκος

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 25€ | Μειωμένο 20€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας

Προπώληση: Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 – 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου | 10:00 – 14:00