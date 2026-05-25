Το θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, με τη Μπεσίκτας να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, την ώρα που ο ΠΑΟΚ παραμένει αμετακίνητος ως προς την επιθυμία του να συνεχίσει ο Ρουμάνος τεχνικός στον πάγκο της ομάδας.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με απογοητευτικό τρόπο για τον Δικέφαλο του Βορρά. Μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ και του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε ούτε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Το κλίμα προβληματισμού στις τάξεις των «ασπρόμαυρων» είναι έντονο, κάτι που αποτυπώθηκε και στην απόφαση της διοίκησης να επιβάλει πρόστιμο ύψους 400 χιλιάδων ευρώ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ζητώντας παράλληλα από την ομάδα να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη έως και την περασμένη Τετάρτη (20/5).

Την ίδια στιγμή, στην Τουρκία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ραζβάν Λουτσέσκου με τη Μπεσίκτας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ρουμάνος προπονητής βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων της τουρκικής ομάδας για τη θέση του προπονητή.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση μόνο απλή δεν θεωρείται, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει πρόθεση να συναινέσει εύκολα σε πιθανή αποχώρησή του και επιθυμεί να τον διατηρήσει στην τεχνική ηγεσία.

Η τουρκική «Fanatik» υποστηρίζει, μάλιστα, πως ο Λουτσέσκου εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Μπεσίκτας, μετά τις επαφές που είχε με τη διοίκηση του συλλόγου. Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να κρατά σκληρή στάση και δεν δίνει τη συγκατάθεσή του για την αποδέσμευσή του.

Από την πλευρά της, η Μπεσίκτας δεν φαίνεται διατεθειμένη, τουλάχιστον άμεσα, να καταβάλει τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται για τον Ρουμάνο τεχνικό. Αντίθετα, εξετάζει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τον ΠΑΟΚ, προσπαθώντας να μειώσει το ποσό ώστε να γίνει πιο εύκολη η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πάντως, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, το επόμενο διάστημα αναμένονται συζητήσεις ανάμεσα στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, με βασικό αντικείμενο το μέλλον του στον σύλλογο.