Οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν σημάδια προόδου στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο κρίσιμες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας-πλαισίου βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι κοντά, αλλά ότι η Ουάσιγκτον δεν θα βιαστεί να την υπογράψει και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν, από την πλευρά του, αναφέρει πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων». «Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», είπε.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη για τις «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας» μάλλον, παρά τέλη διοδίων, στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν επιβάλλουν την είσπραξη ορισμένων τελών», είπε επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει την επιβολή τελών διοδίων».

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον θα επιτρέψει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο προπολεμικά.

Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού.

«Παρά τις συνομιλίες που γίνονται σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή), οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εμποδίζουν κάποιες διαστάσεις της συμφωνίας, ιδίως το ζήτημα της αποδέσμευσης παγωμένων πόρων του Ιράν, και αρκετά ζητήματα παραμένουν άλυτα ως αυτή τη στιγμή», ανέφερε χθες το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο FARS ανέφερε ότι οι κυρώσεις στο πετρέλαιο, στο αέριο και άλλα πετροχημικά προϊόντα θα αρθούν επίσης, ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να είναι σε θέση να κάνει κανονικά τις εξαγωγές της, κεφαλαιώδεις για την οικονομία της.

Η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση δεν ρυθμίζει το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα αφορούν πολύ τεχνικά ζητήματα. Δεν θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε το πυρηνικό ζήτημα μέσα σε 72 ώρες», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στη New York Times.