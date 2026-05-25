Θύμα ληστείας έπεσε το πρωί της Κυριακής 24/5 στις 11:10 ένας οδηγός ταξί στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές.

Τρία άτομα επιβιβάστηκαν στο ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού.

Όπως μεταδίδει το ERTNews, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή.