Ο αρχηγός των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ, βασικός διαπραγματευτής της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, βρίσκεται στην Κίνα στο πλευρό του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ για συναντήσεις με Κινέζους ηγέτες, μετέδωσε σήμερα η πακιστανική τηλεόραση.

Ο Μουνίρ βρισκόταν στην Τεχεράνη την Παρασκευή και το Σάββατο μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι στο πλαίσιο των προσπαθειών μεσολάβησης που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να δοθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο στο Ιράν.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θέλει να εργαστεί μαζί με το Πακιστάν για να «συμβάλει με θετικό τρόπο στη γρήγορη αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ άρχισε το Σάββατο την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα στην πόλη Χανγκτζού, στην επαρχία Ζετζιάνγκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το Πακιστάν έχει εντείνει τις προσπάθειές του μεσολάβησης στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η χώρα είχε υποδεχθεί τον Απρίλιο ιστορικές συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο των δύο πλευρών, οι οποίες ωστόσο δεν οδήγησαν σε μια διαρκή συμφωνία.

Η Κίνα διαδραματίζει πιο διακριτικό ρόλο, διευκολύνοντας τηλεφωνικές επαφές και συνόδους με αξιωματούχους χωρών του Κόλπου που αφορά η σύγκρουση.

Απευθυνόμενος στους Κινέζους ηγέτες στο Πεκίνο έχοντας δίπλα του τον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Σαρίφ δήλωσε ότι «ο κόσμος περνάει μια κρίσιμη στιγμή», σύμφωνα με πλάνα του πακιστανικού δικτύου PTV.

«Το Πακιστάν διαδραμάτισε έναν ειλικρινή μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο στρατάρχης (Μουνίρ) βρισκόταν στην Τεχεράνη και δεν ήθελε να χάσει αυτήν την σπουδαία επίσκεψη», πρόσθεσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

«Τα πράγματα βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κίνα για την υποστήριξή της στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.